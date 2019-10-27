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Месси не звал меня в Барселону, это я звал его в Аякс, – Тальяфико

00:27 21 Читати українською
Месси не звал меня в Барселону, это я звал его в Аякс, – Тальяфико
Николас Тальяфико / AFA

Защитник амстердамского Аякса Николас Тальяфико признался. что не разговаривал с Лионелем Месси о переходе в Барселону.

"Звал ли меня Месси в Барсу? Нет, это я звал его в Аякс.

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Не думаю, что у него есть такая власть в клубе, чтобы он мог выбирать игроков, которых Барселона должна покупать. Конечно, к его мнению прислушиваются, но вряд ли она является главным критерием выбора.

Скоро я увижу его в сборной, поэтому обязательно предложу перейти в Аякс вместе с Луисом Суаресом", – цитирует Тальяфико De Telegraaf.

Напомним, в этом году Тальяфико продлил контракт с Аяксом до 2022 года, хотя в интересах аргентинца был заинтересован Реал.

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