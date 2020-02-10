Месси стал жертвой дерзкого фола со стороны экс-партнера – арбитр принял скандальное решение

Форвард Барселоны Лионель Месси стал участником показательного момента в матче 23 тура Примеры против Бетиса (3:2).

Аргентинец должен был заработать пенальти в борьбе с защитником Бетиса Марком Бартрой.

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Бывший защитник каталонского клуба явно проиграл момент, однако решил обхватить Месси обеими руками и сорватьодин на один с голкипером. Стоит отметить, что звезда Барселоны до конца пытался удержаться на ногах, не прибегая к "дайвингу". Казалось, что VAR точно вмешается, и Бетис получит заслуженное наказание. Впрочем, ни система, ни главный арбитр встречи фола не заметили.

Барселона же смогла вырвать победу, а Месси стал главным героем матча, отметившись тремя ассистами.

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