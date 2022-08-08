Недавно президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что клуб "имеет моральный долг перед Месси", намекая на возможное возвращение Лео в родной клуб. Появились даже слухи, что представители "блаугранас" контактировали с окружением Месси.

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Впрочем, представители Лео заявили, что эта информация не соответствует действительности, сообщает Mundo Deportivo. "Лапорта не обращался ни к кому из окружения Месси или наоборот. Кто бы не огласил эту информацию, он лжет".

Заметим, что Месси является символом Барселоны и выступал в системе клуба с 2000 года, однако в 2021-м он покинул каталонцев из-за финансовых проблем "блаугранас". За это время Лионель успел выиграть 7 "Золотых мячей" и 32 различных командных трофея.

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