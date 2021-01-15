Наставник Барселоны Рональд Куман, похоже, не сможет рассчитывать на лидера – Лионеля Месси.

Участие Лео в финале Суперкубка Испании остается под большим вопросом, ведь аргентинец пропустил тренировку Барсы, которая состоялась сегодня, 15 января.

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Как сообщает Marca, вопрос участия Месси в решающем поединке против Атлетика будет окончательно решен после завтрашнего занятия. Заметим, что аргентинец уже пропустил матч 1/2 Суперкубка против Реал Сосьедада (1:1, пен. 3:2), ведь чувствовал дискомфорт в задней части левого бедра.

К слову, в финале "блаугранас" встретятся с Атлетиком, который сенсационно выбил Реал Мадрид (1:2).

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