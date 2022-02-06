Месси не собирается покидать ПСЖ в ЧМ-2022 – аргентинец намерен привезти трофей Лиги чемпионов в Париж
Нападающий ПСЖ Лионель Месси определился с планами будущего в парижском клубе.
Хотя Месси будто бы недоволен в Париже, Лео не собирается покидать ПСЖ будущим летом, сообщает Marca.
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Лионель рассматривает вариант с уходом из клуба только после Чемпионата мира в Катаре, который состоится в декабре 2022 года. В Париже у Месси единственная мотивация – победа в Лиге чемпионов.
Добавим, что Лео провел 18 матчей за ПСЖ в текущем сезоне, забив 6 голов и отдал 6 ассистов. Интересно, что 5 из своих мячей аргентинец забил именно в Лиге чемпионов.
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