Хотя Месси будто бы недоволен в Париже, Лео не собирается покидать ПСЖ будущим летом, сообщает Marca.

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Лионель рассматривает вариант с уходом из клуба только после Чемпионата мира в Катаре, который состоится в декабре 2022 года. В Париже у Месси единственная мотивация – победа в Лиге чемпионов.

Добавим, что Лео провел 18 матчей за ПСЖ в текущем сезоне, забив 6 голов и отдал 6 ассистов. Интересно, что 5 из своих мячей аргентинец забил именно в Лиге чемпионов.

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