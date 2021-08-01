Аргентинский форвард будет готовиться к новому сезону самостоятельно. По крайней мере, пока будет иметь статус свободного агента.

34-летний Месси все еще находится в отпуске, но после возвращения в Барселону форвард не сможет поддерживать форму вместе с игроками "блаугранас". Пока аргентинец не подпишет новый контракт, до того момента он не сможет посещать тренировочную базу команды и заниматься вместе с другими футболистами.

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Правда, Жоан Лапорта все еще убежден, что Лионель продолжит выступления в составе каталонского клуба, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, 1 июля Месси стал свободным агентом, но ведет переговоры о новом контракте с Барселоной. Аргентинец провел за "сине-гранатовых" всю профессиональную карьеру, 4 раза выиграв ЛЧ и 10 раз – Примеру.

Барселона начнет сезон 2021/22 уже 15 августа. Соперником подопечных Рональда Кумана в первом туре чемпионата Испании станет Реал Сосьедад.

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