Аргентинский нападающий Лионель Месси снова оказался на распутье. Его новый контракт с Барселоной не был ратифицирован.

Казалось, что сага с подписанием нового соглашения близка к завершению. Отец Месси сегодня даже прибыл в столицу Каталонии, чтобы окончательно закрыть сделку. Однако все пошло не по плану.

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Контракт, который устроил и Барселону, и представителей 34-летнего аргентинца, не был зарегистрирован Ла Лигой. Для того, чтобы были соблюдены все требования, Месси нужно пойти на уменьшение зарплаты, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, президент каталонцев Жоан Лапорта уже обратился с соответствующей просьбой к агентам Лионеля.

Более того, 6-кратный обладатель "Золотого мяча" почти не имеет шансов продолжить карьеру в каталонском клубе, шокирует Marca. Ситуация перевернулась на 180 градусов, ведь Реал и Барселона отказались поддерживать соглашение Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC на 2,7 млрд евро. Гранды считают, что этот союз будет означать крах проекта Суперлиги, который до сих пор живет именно благодаря Пересу и Лапорте.

Отмечается, что "блаугранас" сначала были готовы присоединиться к сотрудничеству с CVC, однако огромное давление Мадрида все изменило. Отсюда и кардинальные изменения в переговорах с Месси, который должен был подписать новый контракт сегодня, 5 августа. "Почти невозможно, что Лео останется на Камп Ноу", – добавляет мадридское издание.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на Лео называли ПСЖ.

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