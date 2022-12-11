"Нам придется обороняться против Месси, но мы не собираемся использовать индивидуальную опеку. Мы не делали этого и в предыдущей игре против Бразилии. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым аспектом во время обороны станет дисциплина. Если мы сможем повторить то, что сделали против Бразилии, нам нечего бояться.

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Мы проведем детальный анализ игры Аргентины, потому что до этого мы не слишком концентрировались на этой команде. Конечно, Месси – главный игрок этой сборной. Он отлично играет и ведет команду за собой. Также у них есть молодые талантливые игроки, они смотрятся очень опасно.

Но Аргентина показала, что имеет проблемы, потому что в матче с Нидерландами они вели 2:0, а закончилось все 2:2 и серией пенальти. От нас зависит, покажем ли мы свой лучший футбол и войдем ли в игру сконцентрированными на 100%", – цитирует Далича официальный сайт ФИФА.

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