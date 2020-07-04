"Месси не позволит использовать себя таким образом": Росель обеспокоен возможным уходом аргентинца из Барселоны

Бывший президент Барселоны Сандро Росель уверен, что клуб испытает серьезные потери в случае ухода Лионеля Месси.

"Месси не позволит использовать себя таким образом. Он слишком мудр для того, чтобы его использовали в предвыборной войне.

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Барсе без Месси будет трудно. Вы должны изменить все идеи игровой системы, внутреннюю работу и даже маркетинг. Если Месси уйдет, что, я надеюсь, произойдет через много лет, то нет необходимости искать другого Месси, ведь таких, как он, просто не существует", – заявил Росель в комментарии ESPN Deportes.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021-го. Кризис в каталонском клубе уже порождает слухи о переходе аргентинца в Манчестер Сити.

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