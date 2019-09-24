Месси не попал в список лучших игроков года по версии Это'О

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О поделился своим мнением относительно лучших футболистов по итогам 2019 года.

Камерунец проигнорировал Лионеля Месси, который в итоге получил звание лучшего игрока года по версии FIFA The Best-2019.

Ван Дейк: Очень рад за Месси, мне не обидно за его победу в голосовании FIFA The Best-2019

"Для меня лучшие игроки – это Мохамед Салах и Садио Мане, но их на церемонии нет", – приводит слова Самюэля Это'О Pulse. Звездные форварды Ливерпуля замкнули первую пятерку FIFA The Best-2019, уступив одноклубнику Вирджилу ван Дейку, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Результаты голосования FIFA The Best-2019 – тройка лидеров сильно оторвалась от других

Стоит отметить, что Мане и Салах не попали даже в символическую сборную ФИФА несмотря на свою победу в Лиге чемпионов.