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Месси не попал в список лучших игроков года по версии Это'О

13:03 41 Читати українською
Месси не попал в список лучших игроков года по версии Это'О
Месси вместе с Это'О в Барселоне / Reuters

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О поделился своим мнением относительно лучших футболистов по итогам 2019 года.

Камерунец проигнорировал Лионеля Месси, который в итоге получил звание лучшего игрока года по версии FIFA The Best-2019.

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"Для меня лучшие игроки – это Мохамед Салах и Садио Мане, но их на церемонии нет", – приводит слова Самюэля Это'О Pulse. Звездные форварды Ливерпуля замкнули первую пятерку FIFA The Best-2019, уступив одноклубнику Вирджилу ван Дейку, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

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Стоит отметить, что Мане и Салах не попали даже в символическую сборную ФИФА несмотря на свою победу в Лиге чемпионов.

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Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Игрок года ФИФА Самюэль Это'о Самюэль Это'о Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане
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