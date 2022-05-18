Накануне появилась информация, что Лионель Месси планирует перебраться в Интер Майами летом 2023 года. Более того, семикратный обладатель "Золотого мяча" якобы планирует приобрести треть акций клуба, которым владеет Дэвид Бекхэм.

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В настоящее время аргентинский форвард не принимал никаких решений относительно своего будущего. Месси настроен отработать свой контракт с ПСЖ и будет определяться со следующим клубом только через год. Окружение Лео категорически опровергло информацию о решении нападающего перебраться в МЛС. Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, в дебютном сезоне у ПСЖ 34-летний Месси выиграл только чемпионат Франции. В футболке парижского клуба форвард забил 11 голов и отдал 13 ассистов.

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