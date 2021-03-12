Форвард Барселоны Лионель Месси еще имеет шанс снова поработать с Хосепом Гвардиолой.

Манчестер Сити все еще может рассчитывать на подписание Лионеля Месси летом, аргентинец не отказывался от такого варианта, сообщает ESPN.

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Стоит отметить, что в лагере "горожан" Лионель может заменить своего кума Серхио Агуэро, чей контракт с клубом заканчивается 30 июня. Кроме Сити, на нападающего Барсы также охотится ПСЖ.

Действующий контракт Лионеля с Барсой истекает летом, а форвард пока не спешит продлевать сотрудничество с каталонцами. Новоиспеченный президент "блаугранас" Жоан Лапорта верит, что сможет удержать Месси в Барселоне.

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