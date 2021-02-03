Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свою дрим-тим.

На официальном сайте IFFHS появились имена футболистов, которые вошли в символическую сборную лучших игроков за последние 10 лет.

Роналду признан лучшим футболистом десятилетия – интересная топ-3 без Месси

В список попали: Мануэль Нойер, Филипп Лам, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Леонардо Бонуччи, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски.

Нападающий Барселоны Лионель Месси, который является обладателем рекордных шести "Золотых мячей", не попал в команду лучших.

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