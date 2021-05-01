Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что многолетний лидер Барселоны Лионель Месси должен повесить бутсы на гвоздь именно в Каталонии.

"Надеюсь, Месси сможет завершить карьеру в Барселоне. Он не найдет лучшего места для себя. Единственное, что нужно сделать, как говорил наш учитель, – это вернуться к истокам.

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Надо спасти то, что делает Барсу особой в плане игрового стиля. Уже известно, как это сделать. Фундамент заложен. Нужно только стереть пыль, подлить масла, достать ключи... и сделать это снова. Лучшего клуба для этого не найти", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

К слову, летом Лионеля активно сватали в Манчестер Сити к Пепу. Сейчас ПСЖ называют единственным клубом, который может подписать звезду, но сам Месси якобы склоняется к продолжению сотрудничества с Барселоной. Окончательное решение 33-летний футболист примет по завершении сезона.

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