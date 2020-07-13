"Месси не может делать все": Вальдано поставил неутешительный диагноз Барселоне

Бывший нападающий, тренер и функционер мадридского Реала Хорхе Вальдано оценил состояние дел в лагере главного соперника "сливочных" – каталонской Барселоне.

"Я не рассматриваю Барселону в качестве претендента на титул в Ла Лиге или Лиге чемпионов в данный момент.

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Месси уже давно говорил, что для игры в Европе такого уровня недостаточно. Он не может делать в Барселоне все. От него в команде требуют слишком много", – цитирует легенду мадридцев твиттер El Transistor.

Отметим, что каталонцы занимают 2-е место в Примере, отставая от Реала на 1 очко за 2 тура до конца чемпионата ("сливочные" имеют матч в запасе). В свою очередь в рамках ЛЧ "блаугранас" еще предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала против Наполи. Первый матч завершился вничью 1:1.

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