Капитан Барселоны и его представители не выходили на контакт ни с одним клубом для обсуждения ситуации относительно потенциального трансфера, сообщает Goal.com.

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По информации источника, в настоящее время Лионель хочет сосредоточиться на выступлениях за Барселону и продемонстрировать свою лучшую результативность, а потому не спешит с решением относительно своего будущего в каталонском клубе. Основными претендентами на Лео называют ПСЖ и Манчестер Сити.

Напомним, летом аргентинец хотел покинуть "сине-гранатовых", но все же решил остаться. Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне 33-летний Месси провел 15 поединков за каталонцев во всех турнирах, отличился восемью голами и четырьмя ассистами. Барселона же не демонстрирует хороший результат в Ла Лиге – 8 ступень и отставание на 9 пунктов от лидера.

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