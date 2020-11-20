Отставка Жозепа Бартомеу не слишком порадовала аргентинца. Он до сих пор чувствует себя несчастным в Барселоне и недавно заявил, что "устал быть причиной всех проблем этого клуба".

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Однако даже теоретическое желание уйти уже в январе не позволит Месси этого сделать, сообщает Marca. Дело в том, что из-за досрочной отставки прежнего руководства в клубе официально нет нового. Сейчас идет подготовка к выборам. Поэтому комитет, который временно руководит клубом, не сможет юридически санкционировать трансфер Месси.

Добавим, что в нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провел за Барселону 10 матчей во всех турнирах. Месси забил в них 6 голов (5 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

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