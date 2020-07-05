toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК - РЕАЛ МАДРИД

Месси не хочет покидать Барселону – стало известно, почему аргентинец тормозит продление контракта

5 июля 15:17 - Читати українською
Месси не хочет покидать Барселону – стало известно, почему аргентинец тормозит продление контракта
Бартомеу и Месси / Marca

Форвард Барселоны Лионель Месси готов продлить соглашение с "сине-гранатовыми", но только при определенных условиях.

Месси разочарован руководством Барселоны, особенно президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, информирует Goal.

Сетьен дал жесткий ответ на вопрос о будущем Месси в Барселоне

Отмечается, что приостановка в переговорах о продлении контракта – это своеобразный способ Лионеля проявить свое недовольство боссом клуба.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021-го. Кризис в каталонском клубе уже порождает слухи о переходе аргентинца в Манчестер Сити.

Месси озвучил Барселоне радикальное решение по поводу своего будущего – полетят головы

blog_ava
Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды
5 июля
13759
Теги
Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу Трансферы Барселоны Лионель Лионель Месси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
35
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук