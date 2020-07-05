Месси не хочет покидать Барселону – стало известно, почему аргентинец тормозит продление контракта

Форвард Барселоны Лионель Месси готов продлить соглашение с "сине-гранатовыми", но только при определенных условиях.

Месси разочарован руководством Барселоны, особенно президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, информирует Goal.

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Отмечается, что приостановка в переговорах о продлении контракта – это своеобразный способ Лионеля проявить свое недовольство боссом клуба.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021-го. Кризис в каталонском клубе уже порождает слухи о переходе аргентинца в Манчестер Сити.

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