Месси не чувствует себя частью коллектива в Барселоне – СМИ предоставили фотодоказательства
17:10 - Читати українською
После скандала со своим уходом, Лионель Месси пока не может вернуть свой прежний авторитет.
Лионель Месси держится в стороне от своих партнеров на тренировке каталонского клуба, сообщает El Chiringuito TV.
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По информации источника, 33-летний аргентинец ведет себя отстраненно и изолированно.
Напомним, летом звездный форвард побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.
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