После скандала со своим уходом, Лионель Месси пока не может вернуть свой прежний авторитет.

Лионель Месси держится в стороне от своих партнеров на тренировке каталонского клуба, сообщает El Chiringuito TV.

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По информации источника, 33-летний аргентинец ведет себя отстраненно и изолированно.

Напомним, летом звездный форвард побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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