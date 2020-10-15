"Месси сможет адаптироваться везде, он уже доказывал это много раз. Играл слева, справа, в центре, на острие, как атакующий полузащитник и даже как полноценный хавбек.

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У игрока, который так хорошо читает и понимает футбол, не будет проблем ни в одной стране или клубе.

У меня смешанные чувства. С одной стороны, я играл в разных чемпионатах и ​​хотел бы увидеть, как он играет в другой лиге. С другой стороны, я вижу романтику, когда игрок начинает и завершает карьеру в одном клубе. В наши дни такое редко случается, поэтому я чувствую ностальгию", – цитирует Мендьету Goal.

Напомним, летом Лионель хотел покинуть Барсу, но руководство не отпустило свою главную звезду.

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