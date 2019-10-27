Месси назвал причину, из-за которой может никогда не сыграть за клуб своей мечты

Легендарный форвард Барселоны Лионель Месси в очередной раз признался, что хотел бы поиграть за аргентинский клуб Ньюэллс Олд Бойз, однако есть веские причины, которые могут не позволить ему этого сделать.

"С детства мечтал играть в Аргентине за Ньюэллс Олд Бойз, но сейчас у меня семья, трое детей, и я живу в месте, где мне спокойно. Могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Я попробую убедить семью поехать со мной в Аргентину. Однако, сейчас я вынужден принимать во внимание также мнение детей.

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Проблема в том, что каждый раз, когда мы едем куда-то, Тиаго раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Каждый раз он хочет скорее вернуться в Барселону к друзьям. Все становится сложнее и сложнее, но семья – мой приоритет в жизни", – приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, ранее появилась информация, что Лионель Месси рассматривает возможность возвращения в родной Ньюэллс Олд Бойз, в академии которого он воспитывался до переезда в Испанию. Всю свою профессиональную карьеру аргентинец провел в составе каталонской Барселоны, дебютировав за основную команду в 2005 году в матче против Альбасете.

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