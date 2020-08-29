Для боссов Барсы не стал неожиданностью скандальный факс от лидера каталонцев.

Руководство Барселоны знало, что Месси планирует уход из лагеря "блаугранас", еще полтора месяца назад, утверждает Marca.

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Представители 33-летнего аргентинца в течение лета неоднократно в неофициальных разговорах говорили функционерам Барсы о желании форварда покинуть команду. Однако, на верхушке клуба никак не реагировали на эту информацию.

Напомним, каталонский клуб получил официальный факс от Лионеля о желании сменить клуб. Основным претендентом на Месси СМИ называют Манчестер Сити.

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