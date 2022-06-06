Сборная Аргентины стала для Лионеля Месси настоящим утешением после непростого клубного сезона.

Звезда ПСЖ наколотил 5 голов в товарищеском матче против Эстонии, который принимала Памплона.

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Большинство голов были для Месси достаточно простыми. Все началось с пенальти на 9-й минуте встречи. Затем Лео расстреливал ворота бедных эстонцев с близких расстояний.

В общей сложности Месси оформил 86 голов в 162 матчах за сборную Аргентины. "Альбиселесте" довели свою беспроигрышную серию до 33 матчей – лучший результат в истории команды.

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