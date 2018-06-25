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Месси надо выгнать из сборной Аргентины, – аргентинский тренер Ломбарди

24 июня 23:18 621 Читати українською
Месси надо выгнать из сборной Аргентины, – аргентинский тренер Ломбарди
Лионель Месси / Getty Images

Аргентинский тренер Карусо Ломбарди сделал резкое заявление в отношении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Месси "съел" семь тренеров. Есть ощущение, что он сыграл плохо намеренно, чтобы оказать давление на Сампаоли. Нужно выгнать Месси из сборной.

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Ему на все плевать, он играет наперекор главному тренеру. Лионель всегда хочет быть окруженным игроками, которые ему нравятся, а не лучшими игроками", – цитирует Ломбарди Marca.

Аргентина после 2 туров занимает последнее место в группе D и имеет 1 очко.

Теги
ЧМ 2018 Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Карусо Ломбарди Карусо Ломбарди
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