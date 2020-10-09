Благодаря реализованному пенальти Лионель Месси принес минимальную победу сборной Аргентине в поединке квалификации к ЧМ-2022 против Эквадора (1:0).

Тринкау не смог выбрать лучшего между Месси и Роналду – молодой звезде повезло играть с обоими

Стоит отметить, что этот гол стал тысячным результативным действием в карьере звездного форварда (705 голов и 295 ассистов), сообщает MisterChip.

Также Лионель возглавил рейтинг на лучших пенальтистов южноамериканских квалификационных матчей к ЧМ, реализовав 6-й 11-метровый.

"Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы

#OJOALDATO - Con su tanto ante Ecuador, Messi llega a los MIL GOLES con participación directa (marcando o asistiendo) en su carrera profesional.



Barcelona: 634 goles y 255 asistencias.

Argentina: 71 goles y 40 asistencias.



TOTAL: 705 goles + 295 asistencias = 1000 pic.twitter.com/OBeKZDSaJG — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 9, 2020