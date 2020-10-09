Месси набрал 1000 очков по системе гол+пас в своей карьере
10:11 - Читати українською
Аргентинский форвард Лионель Месси продолжает переписывать историю футбола.
Благодаря реализованному пенальти Лионель Месси принес минимальную победу сборной Аргентине в поединке квалификации к ЧМ-2022 против Эквадора (1:0).
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Стоит отметить, что этот гол стал тысячным результативным действием в карьере звездного форварда (705 голов и 295 ассистов), сообщает MisterChip.
Также Лионель возглавил рейтинг на лучших пенальтистов южноамериканских квалификационных матчей к ЧМ, реализовав 6-й 11-метровый.
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