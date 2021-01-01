Испанцы с легкой душой отдали три верхние позиции рейтинга финалистам Лиги чемпионов – неожиданно между Левандовски и Мбаппе оказался Киммих. "Инопланетяне" – Криштиану Роналду и Лионель Месси – должны быть разочарованы. Португалец оказался на пятой строчке, а капитан Барсы закрывает первую десятку.

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10. Лионель Месси

Он выиграл награду "Пичичи" и стал лучшим ассистентом Ла Лиги (21). Но большинство заголовков в 2020 году были связаны не с футболом – взрывной "бюрофакс" и интервью, в котором Лео заявил о своем желании уйти из Барселоны.

9. Эрлинг Холанд

Холанд стал одним из открытий года, забив 32 гола в 31 матче и получив награду "Golden Boy". Хочется увидеть, как он будет доминировать длительное время в Бундеслиге или где угодно.

8. Мануэль Нойер

Живая легенда! Нойер был сверх важным для невероятных пяти трофеев Баварии в 2020 году. В свои 34 он продолжает бить рекорды, такие как 200 "сухих матчей", и став первым игроком, который выиграл два требла.

7. Карим Бензема

После ухода Криштиану Роналду с Сантьяго Бернабеу француз стал лидером клуба и сейчас проходит через самый лучший этап своей карьеры в Мадриде. Его голы и влияние привели к тому, что Реал вернул себе титул чемпиона Испании. Теперь никто не сомневается, что Бензема является одним из лучших нападающих мира.

6. Неймар

Прошлый сезон, безусловно, был для него лучшим в столице Франции. Неймар тянул команду на себе и выиграл для парижан ключевые матчи. Он теперь кажется счастливее, несмотря на травмы и тот факт, что его команда проиграла Баварии финал Лиги чемпионов.

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5. Криштиану Роналду

Ненасытный, неудержимый, неописуемый. Кажется, он решительно настроен показать футбольному миру, что не останавливается, и это видно в уровне его игры за Ювентус и национальную сборную.

В 2020 году Роналду забил больше всех голов в Серии А, а также достиг отметки в более чем 100 мячей за Португалию.

4. Серхио Рамос

Еще одна звезда, которая не проявляет никаких признаков старения. Рамос является синонимом твердости, и не случайно болезненные поражения Реала в 2020 году состоялись, когда он отсутствовал.

3. Килиан Мбаппе

Молодой француз был на расстоянии одной игры от того, чтобы завоевать все титулы в 2020 году, но он не смог показать лучшую игру в финале ЛЧ против Баварии. Хотя Мбаппе – лидер следующего поколения, но будет ли ПСЖ достаточно большим для его амбиций?

2. Йозуа Киммих

Один из лучших, если не лучший, полузащитников мира. Успехи Баварии в прошлом году были бы невозможными без него. Он забил 7 голов и сделал 17 результативных передач, но сколько же его защитные действия обеспечивали безопасность собственных ворот.

1. Роберт Левандовски

Ему просто нет равных. Лучший бомбардир как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов, он еще один игрок, который доказывает, что возраст – ему сейчас 32 – это только цифра. И благодаря 55 голам и 10 передачам в 47 матчах этого года его влияние на результаты Баварии трудно переоценить.

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