"Месси может вернуться в Барселону": Иньеста оценил нужность нынешнего Лео на Камп Ноу
Легенда Барселоны Андрес Иньеста охотно верит в воссоединение Лионеля Месси с "кулес".
"Месси нынешний и бывший отличается от всех футболистов. Он номер один. Единственное, что он сделал – это вырос, улучшил себя, сделал лучшими своих товарищей.
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Команда из Месси имеет очень важный элемент для побед и титулов. Я не видел, чтобы кто-то делал то, что он делает. Возвращение в Барселону никогда не бывает лёгким, но Лео вполне может вернуться. Это все еще возможно", – сказал Иньеста в комментарии TyC Sports.
Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ истекает летом, однако французский гранд якобы настроен удерживать 35-летнего аргентинца.
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