Челси стал одним из клубов, которые связывают с интересом к Лионелю Месси, сообщает Daily Mail.

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Лондонцы могут воспользоваться тем, что Барселона имеет финансовые проблемы, которые не позволяют вернуть Лео на Камп Ноу. В трансфере прежде всего заинтересован владелец Челси Тодд Бёли, который хочет подписать одного из лучших игроков в истории, чтобы реабилитироваться за провал в этом сезоне.

Напомним, что на днях Месси слетал в Саудовскую Аравию, не получив одобрения от клуба. Он предупредил ПСЖ о своей поездке, но клуб отказал игроку. Несмотря на отказ, аргентинец все равно отправился на Ближний Восток.

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