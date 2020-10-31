"Месси заслужил право самому выбирать свое будущее. В этом плане он получит большую свободу. Я бы хотел подписать с ним так называемый "открытый контракт". Суть в чем – Лео может завершить карьеру, когда захочет. Я был бы рад, если он попросит отпустить его на год в Ньюэллс Олд Бойз (родной клуб аргентинца – прим.), после чего вернется в Барселону, чтобы больше никогда из нее не уйти.

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Мы переговорим с отцом Месси еще до выборов президента клуба. У нас есть планы по Месси. Он может стать для Барселоны аналогом Майкла Джордана – на его имени клуб сможет зарабатывать большие деньги. Объединение брендов Барселоны и Месси будет полезным для обеих сторон. Мы можем сделать из него нового Джордана ", – цитирует Фарра AS.

Напомним, контракт аргентинца с Барсой рассчитан до 30 июня 2021-го. Лионель хотел уйти еще летом, однако в итоге остался в клубе.

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