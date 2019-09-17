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Месси может сыграть против Боруссии Д при одном условии

18:04 119 Читати українською
Месси может сыграть против Боруссии Д при одном условии
Лионель Месси / Reuters

Форвард Барселоны Лионель Месси может сыграть в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Д.

 

Как сообщает Marca, Месси выйдет во втором тайме, если игра будет состоять удачно. Отмечается, что тренер и его штаб уже обсудили это с капитаном команды.

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Добавляется, что важную роль в этом решении сыграл процесс восстановления Месси от травмы в последние несколько дней.

Напомним, аргентинец еще не выходил на поле в сезоне 2019/20 из-за травмы икроножной мышцы, а "блаугранас" не лучшим образом начали кампанию в Ла Лиге, дважды потеряв очки в четырех турах.

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