Месси может сыграть против Боруссии Д при одном условии

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Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Хосепа Гвардиолы
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Сербия – Украина: команда Шевченко останется без поддержки на решающий матч отбора к Евро-2020Евро-2020 — 15:37 1106
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Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи ДитятьєваОвертайм — 13:30 332
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Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+Овертайм — 16 сент 2981
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Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄЛига Европы — 16 сент 317