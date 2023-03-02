Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины может обеспечить своей семье финансовую стабильность на десятки лет.

Летом у 35-летнего аргентинца истекает контракт с ПСЖ. Регулярно появляются слухи о его возможном продлении, однако время истекает, а новое соглашение до сих пор не подписано. Не исключено, что летом Лионель Месси все-таки сменит клуб – уже сейчас звездный нападающий может беспрепятственно подписывать предварительный контракт. Сообщалось о гипотетическом возвращении игрока в Барселону, но это не единственный вариант для чемпиона мира-2022.

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За 4 месяца до завершения соглашения Лео с ПСЖ форварда снова начали связывать с Саудовской Аравией. В услугах 4-кратного победителя Лиги чемпионов заинтересован Аль-Иттихад. Представители клуба уже контактировали с окружением Месси о возможном переходе. Нападающему готовы платить 94 миллиона долларов за каждый сезон, проведенный в Саудовской Аравии, сообщает Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса.

Руководство Аль-Иттихада в лице Мансура Аль-Блуви настроено составить конкуренцию Аль-Насру и Аль-Хилялю, которые за последние годы на двоих выиграли 9 чемпионских титулов Саудовской Аравии. Аль-Иттихад последний раз финишировал первым еще в сезоне 2008/09. В текущем чемпионате команда, возглавляемая именитым Нуну Эшпириту Санту, идет второй, отставая на 2 очка от Аль-Насра.

Владелец клуба стремится видеть в своей команде мегазвезду, а приход Криштиану Роналду в Аль-Наср лишь усилил это желание. В 2007 году Аль-Блуви приглашал бразильца Роналдо, который хотел покинуть Реал из-за конфликта с Фабио Капелло, однако в итоге нападающий остался в Европе и перешел в Милан.

Кроме этого, приход Месси повысит имидж Саудовской Аравии, претендующей на проведение чемпионата мира-2030. Как известно, этот Мундиаль хочет принять и Украина совместно с Испанией и Португалией.

Напомним, Месси последний раз выигрывал Лигу чемпионов еще в сезоне 2014/15. В первом сезоне Лео в Париже ПСЖ вылетел от Реала на стадии 1/8 финала, а сейчас может "повторить" этот путь, ведь проиграл первый матч Баварии (0:1).

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