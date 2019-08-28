Месси может не сыграть против Осасуны – аргентинец вернется на поле только в середине сентября

Нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Аргентинский форвард, скорее всего, пропустит матч 3-го тура Ла Лиги с Осасуной, сообщает AS.

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Отмечается, что 32-летний игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В лучшем случае он проведет две тренировки с командой перед встречей с Осасуной.

Тренерский штаб не планирует форсировать восстановление и рисковать здоровьем аргентинца, поэтому Месси может вернуться в общую группу только после паузы на матчи национальных сборных. 14 сентября Барселона будет принимать Валенсию.

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