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Месси может не сыграть против Осасуны – аргентинец вернется на поле только в середине сентября

13:30 59 Читати українською
Месси может не сыграть против Осасуны – аргентинец вернется на поле только в середине сентября
Лионель Месси / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

 

Аргентинский форвард, скорее всего, пропустит матч 3-го тура Ла Лиги с Осасуной, сообщает AS.

Месси стал лучшим игроком прошлого сезона Примеры по версии Transfermarkt

Отмечается, что 32-летний игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В лучшем случае он проведет две тренировки с командой перед встречей с Осасуной.

Тренерский штаб не планирует форсировать восстановление и рисковать здоровьем аргентинца, поэтому Месси может вернуться в общую группу только после паузы на матчи национальных сборных. 14 сентября Барселона будет принимать Валенсию.

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Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Осасуна - Барселона
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