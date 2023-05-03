После домашнего поражения от Лорьяна (1:3) Месси отправился в Саудовскую Аравию для выполнения спонсорского контракта. Как выяснилось, согласия тренера и руководства на эту поездку 35-летний форвард не получал, за что будет наказан.

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Кроме отстранения на две недели и лишения заработной платы за этот период, Лео грозит бан до конца сезона. Есть вероятность, что Месси вообще больше не сыграет за ПСЖ. Об этом сообщил журналист New York Times Тарик Панджа в Twitter.

По его словам, все это свидетельствует о том, что в следующем сезоне Месси будет играть в другом месте. Во Франции тоже утверждают, что ПСЖ не будет продлевать контракт с чемпионом мира, который так и не привел команду к победе в Лиге чемпионов. Соглашение аргентинца истекает летом, а среди вариантов продолжения карьеры – США, Саудовская Аравия и Барселона.

К слову, официальной информации о санкциях в отношении Месси все еще нет. Французские СМИ информируют, что Лео и его окружение не получали никаких уведомлений о наказании.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 5-очковым отрывом. Команде Кристофа Гальтье осталось сыграть 5 матчей – против Труа, Аяччо, Осера, Страсбура и Клермона.

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