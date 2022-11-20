Лионель Месси до конца карьеры имеет шанс показать себя еще в одном топ-чемпионате.

Манчестер Сити выглядит одним из вероятных направлений для аргентинца летом 2023 года, сообщает El Nacional.

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Казалось, что у 35-летнего Месси будут только 2 варианта – продление контракта с ПСЖ или сказочное возвращение в Барселону свободным агентом. Впрочем, Лео может поискать новый вызов, пока остаются силы выступать на топ-уровне. Манчестер Сити предпринимал попытки подписать суперзвезду в 2020-м, а вот в 2021-м потратил 100 млн фунтов на Джека Грилиша и не мог навязать конкуренцию ПСЖ.

Переезд на Этихад может возобновить союз Месси с Гвардиолой, а также создать галактический треугольник с де Брюйне и Холандом. Правда, никаких решений не будет до завершения чемпионата мира, куда Лео приехал завоевывать "золото" для Аргентины.

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