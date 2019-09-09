Венгер: Арсенал хотел подписать Месси вместе с Фабрегасом

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер рассказал о том, как "канониры" хотели подписать форварда Барселоны Лионеля Месси.

"В жизни нам приходится жить с сожалениями, с неудачными сделками. Одной из таких был Месси. Когда мы подписали Сеска Фабрегаса, мы обсуждали Месси.

Венгер хочет возобновить тренерскую карьеру

В то время у Барселоны была очень сильная молодежная команда. Месси, Пике и Фабрегас, которые выделялись в те годы. Пике и Фабрегас в итоге приехали в Англию, Месси остался в Испании. Мы интересовались им, но он бы неприкасаемым", – сказал Венгер beIN Sport.

Лионель Месси провел всю карьеру в Барселоне, тогда как Фабрегас выступал в составе Арсенала с 2003 по 2011 годы.

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