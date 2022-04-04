Месси, Мбаппе и Неймар впервые вместе забили в одном матче за ПСЖ – разгромная победа на пути к чемпионству
В воскресенье состоялось 8 матчей 30-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 30 тур
Страсбур – Ланс – 1:0
Гол: Ажорк, 67 (пен.)
Нереализованный пенальти: Гамейро, 71 (С)
Клермон – Нант – 2:3
Голы: Хауи, 58, Абдул Самед, 63 – Бла, 43 (пен.), Чиривелья, 62, Коло-Муани, 67
Удаление: Абдул Самед, 72 (К)
Метц – Монако – 1:2
Голы: Амаду, 62 – Бен-Йеддер, 46, Боаду, 72
Монпелье – Брест – 1:2
Голы: Саванье, 90+3 (пен.) – Сатриано, 69, Онора, 79
Сент-Этьен – Марсель – 2:4
Голы: Буанга, 9, Дуат, 86 – Пайе, 45+1 (пен.), Колодзейчак, 60 (аг), Дьенг (пен.), 68, Харит, 73
Труа – Реймс – 1:0
Гол: Рипар, 90+2
Удаление: Матусива, 54
ПСЖ – Лорьян – 5:1
Голы: Неймар, 12, 90, Мбаппе, 28, 67, Месси, 73 – Моффи, 56
Страсбур закрепил свои притязания на зону Лиги чемпионов победой над Лансом. Хозяева за несколько минут дважды били пенальти – Ажорк свою попытку использовал, а вот Гамейро проиграл дуэль киперу.
Тете фирменным голом принес победу в первом же матче за Лион
Нант перестрелял Клермон, а Монако таки дожал Метц. Поединок Сент-Этьена и Марселя когда-то мог быть украшением всей Европы, но сейчас команды откровенно на разных уровнях. Провансальцы идут на втором месте и не заметили сопротивления принципиального соперника, который болтается в зоне вылета.
ПСЖ может развлекаться в чемпионате, поскольку в остальных турнирах этого сезона свой путь уже завершил. Наконец-то произошло историческое событие – Месси, Мбаппе и Неймар вместе забили в одном матче. Молодежь "скинулась" по дублю, а Лео скромно оставил контрольный автограф в воротах бедного Лорьяна. Безумный Килиан оформил 2+3, заставляя фанатов Реала облизываться заранее.
Вест Хэм бил Эвертон и прорвался в топ-6 АПЛ – Миколенко провинился в ключевом голе, конкурент Ярмоленко вернулся с шоу