Лига 1, 30 тур

Страсбур – Ланс – 1:0

Гол: Ажорк, 67 (пен.)

Нереализованный пенальти: Гамейро, 71 (С)

Клермон – Нант – 2:3

Голы: Хауи, 58, Абдул Самед, 63 – Бла, 43 (пен.), Чиривелья, 62, Коло-Муани, 67

Удаление: Абдул Самед, 72 (К)

Метц – Монако – 1:2

Голы: Амаду, 62 – Бен-Йеддер, 46, Боаду, 72

Монпелье – Брест – 1:2

Голы: Саванье, 90+3 (пен.) – Сатриано, 69, Онора, 79

Сент-Этьен – Марсель – 2:4

Голы: Буанга, 9, Дуат, 86 – Пайе, 45+1 (пен.), Колодзейчак, 60 (аг), Дьенг (пен.), 68, Харит, 73

Труа – Реймс – 1:0

Гол: Рипар, 90+2

Удаление: Матусива, 54

ПСЖ – Лорьян – 5:1

Голы: Неймар, 12, 90, Мбаппе, 28, 67, Месси, 73 – Моффи, 56

Страсбур закрепил свои притязания на зону Лиги чемпионов победой над Лансом. Хозяева за несколько минут дважды били пенальти – Ажорк свою попытку использовал, а вот Гамейро проиграл дуэль киперу.

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Нант перестрелял Клермон, а Монако таки дожал Метц. Поединок Сент-Этьена и Марселя когда-то мог быть украшением всей Европы, но сейчас команды откровенно на разных уровнях. Провансальцы идут на втором месте и не заметили сопротивления принципиального соперника, который болтается в зоне вылета.

ПСЖ может развлекаться в чемпионате, поскольку в остальных турнирах этого сезона свой путь уже завершил. Наконец-то произошло историческое событие – Месси, Мбаппе и Неймар вместе забили в одном матче. Молодежь "скинулась" по дублю, а Лео скромно оставил контрольный автограф в воротах бедного Лорьяна. Безумный Килиан оформил 2+3, заставляя фанатов Реала облизываться заранее.

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