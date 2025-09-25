В ночь на 25 сентября состоялись несколько матчей МЛС. Счета и обзоры встреч – на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 0:4

Голы: Родригес, 42, Месси, 74, 86, Суарес, 83 (пен.)

Ванкувер Уайткэпс – Портленд Тимберс – 1:1

Голы: Уайт, 88 – Миллер, 39

Месси окончательно принял решение по новому контракту с Интером Майами

Интер Майами устроил настоящий урок футбола для Нью-Йорк Сити, одержав разгромную победу 4:0. Хозяева продержались лишь до конца первого тайма, когда Родригес открыл счет после блестящей передачи Лионеля Месси.

Во второй половине аргентинец взял игру под свой контроль. На 74-й минуте Месси удвоил преимущество, а затем Суарес с пенальти довел счет до разгромного. Точку во встрече поставил снова Лионель, оформив дубль на 86-й минуте.

Интер Майами занимает третье место в таблице Восточной конференции МЛС с 55 баллами, тогда как Нью-Йорк Сити – пятое с 53 очками. За пять матчей до завершения регулярного сезона команда из Майами гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

MESSI MAGIC IN THE BIG APPLE! pic.twitter.com/r2U3Z4FBdJ — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi . pic.twitter.com/8yTgHhkPOC — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

А вот в поединке между Ванкувер Уайткэпс и Портленд Тимберс победителя определить не удалось – команды разошлись миром 1:1.

Гости открыли счет благодаря точному удару Миллера на 39-й минуте, однако хозяева вырвали ничью под занавес игры. Уайт на 88-й минуте забил спасительный гол, подарив Ванкуверу важное очко.

Сейчас Ванкувер занимает второе место в таблице Западной конференции МЛС с 56 баллами, тогда как Портленд расположился на 7-й строчке, имея в своем активе 43 очка.

