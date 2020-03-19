Месси кардинально сменил имидж на карантине – фото нового стиля аргентинца

Нападающий Барселоны Лионель Месси в условиях отсутствия футбола решил поэкспериментировать со своей внешностью.

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Сразу бросается в глаза отсутствие бороды, которая за последние годы уже стала привычной на лице Месси. Звезда Барселоны в семейном кругу выглядит вполне счастливым, несмотря на жесткую изоляцию из-за коронавируса.

К слову, Испания является второй страной в Европе по количеству инфицированных. По состоянию на 19 марта у 14769 человек диагностировано заболевание. Зафиксировано 640 летальных случаев, еще 1081 человек полностью вылечился.

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