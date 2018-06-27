Месси: Эта победа для нас и для тех, кто не позволял забить свои головы ерундой

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018.

"Было бы несправедливо, если бы Аргентина не вышла в плей-офф. Эта победа для нас и для тех, кто не позволял забить свои головы ерундой.

Мы заслуживали большего в первом матче с исландцами, и я должен был забивать пенальти. В игре с хорватами при счете 0:1 все было нормально, но потом мы напортачили и пропустили еще дважды.

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Главное, что мы прошли дальше. Проблемы на групповом этапе были не только у нас, но и в тех же испанцев с португальцами, которые боролись за выход в плей-офф до последней минуты. Германия – то же самое. В этом мире ничто не достается даром, и каждый матч – это очень тяжелая битва за победу", – цитирует Месси издание TyC Sports.

В 1/8 финала ЧМ-2018 Аргентина встретится со сборной Франции.