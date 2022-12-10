Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не скрывал эмоций после победы над Нидерландами в серии послематчевых пенальти.

"Поражает, как боролись всей командой, все вместе, зная, как страдать на поле. Мы в четверке лучших в мире, вперед, бл**а", – написал Месси в своем Instagram.

"Месси сказал мне что-то грубое": выяснилось, кого звезда Аргентины обозвал "придурком" после 1/4 финала ЧМ

Отметим, что Лео взорвался после поединка, наехав на ван Гала и арбитра игры Матеу Лаоса. Позже досталось форварду сборной Нидерландов Вауту Вегхорсту, которого Месси назвал придурком и отказался разговаривать.

Напомним, столкновения возникали и непосредственно на поле, а победителя определила только серия пенальти. Аргентина была лучшей в лотерее, поэтому вышла на Хорватию в полуфинале ЧМ-2022.

Аргентина выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – сумасшедшая драма, рекорды Месси и джокера ван Гала