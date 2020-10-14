Лионель Месси был очень обрадован тяжелой победой (2:1) сборной Аргентины в гостевом матче квалификации чемпионата мира против Боливии.

Капитан "альбиселесте" в Instagram опубликовал фото жарких празднований с партнерами.

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"Большой триумф на высоте (домашний стадион боливийцев расположен на 3,5 тысячах метров над уровнем моря – прим. Футбол 24), который всегда дается труднее. Впереди много работы, квалификация только началась, и мы очень рады, что добыли эти две победы" , – написал Месси.

Напомним, экс-форвард Шахтера Марсело Морено вывел Боливию вперед, но аргентинцы смогли достойно ответить усилиями Лаутаро и Хоакина Корреа.

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