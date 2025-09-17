Интер Майами переиграл Сиэтл Саундерс (3:1) в МЛС. Результат и видеообзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1

Голы: Альба, 12, Месси, 41, Фрей, 52 – Варгас, 69

В ночь на 17 сентября состоялся матч очередного тура МЛС между Интером Майами и Сиэтл Саундерс. Поединок завершился убедительной победой хозяев – 3:1.

Главной фигурой встречи ожидаемо стал Лионель Месси. Аргентинец отметился забитым мячом и результативной передачей, в который раз подтвердив свой звездный статус в составе Интера. Жорди Альба также провел блестящий матч – на его счету гол и ассист. Все 90 минут на поле отыграл Серхио Бускетс, тогда как Луис Суарес пропустил поединок.

Этот результат имеет принципиальное значение для клуба из Флориды. Интер Майами взял реванш за болезненное поражение от Сиэтла в финале Кубка Лиг, который состоялся 1 сентября и завершился со счетом 0:3. Теперь команда Месси вернула долг сопернику и укрепила свои позиции в регулярном чемпионате.

