Месси извинился за критику КОНМЕБОЛ на Копа Америка-2019 и избежит длительной дисквалификации

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси не получит серьезных санкций за критику арбитров на Копа Америка-2019.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила в адрес КОНМЕБОЛ заявление Лионеля Месси, в котором нападающий Барселоны извинился за свои слова в адрес арбитров на Копа Америка-2019.

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Напомним, Месси после матча за 3 место против Чили заявил, что на Копа Америка все делалось ради победы Бразилии, а латиноамериканскую футбольную ассоциацию (КОНМЕБОЛ) обвинил в коррупции. Форвард даже отказался получать бронзовую медаль турнира. ЗА гневные высказывания Месси грозила даже двухлетняя дисквалификация.

Впрочем, похоже, скандал отменяется. Как указано в документе, Месси сказал эти слова под влиянием сильного стресса и просит прощения за свой поступок. Кроме того, говоря оскорбительные слова, форвард не имел в виду никого из представителей КОНМЕБОЛ.

Ожидается, что в ближайшее время дело против Лионеля будет закрыто, а форвард, если и получит наказание, то обойдется лишь предупреждением или штрафом, сообщает La Nacion.

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