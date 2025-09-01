Сиэтл Саундерс одержал победу над Интер Майами (3:0) в финале Кубка лиг. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Кубок Лиг

Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0

Голы: Де Росарио, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89

В ночь на 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг, по итогам которого определился обладатель трофея. Лионель Месси, который забивал в 33 финалах подряд на клубном уровне, на этот раз остался без гола – его Интер Майами потерпел сокрушительное поражение от Сиэтла со счетом 0:3.

Сиэтл с первых минут действовал агрессивно и открыл счет на 26-й минуте – Осазе Де Росарио замкнул точный навес Кристиана Ролдана. До перерыва Хесус Феррейра едва не удвоил преимущество, пробив в штангу.

После отдыха наставник Интера Хавьер Маскерано перешел на более атакующую схему, и уже на старте тайма Месси упустил отличный шанс сравнять счет после передачи Луиса Суареса. Однако авантюрные изменения Маскерано дорого стоили – Сиэтл быстро наказал соперника. Сначала Алекс Ролдан реализовал пенальти, а затем Пол Ротрок оформил третий мяч в контратаке.

Матч омрачила драка после финального свистка: Суарес схватил игрока Сиэтла Одеда Варгаса в захват, после чего обе скамейки запасных устроили потасовку, к которой также присоединился Серхио Бускетс. Суарес также был замечен в моменте, когда плюнул в сторону одного из ассистентов тренера Сиэтла. Лишь спустя некоторое время конфликт удалось остановить, после чего состоялась церемония награждения.

Отметим, что триумф сделал тренера Сиэтла Брайана Шмецера первым наставником в истории, который выиграл все главные трофеи североамериканского футбола.

Tremenda agresión de Busquets. pic.twitter.com/h6m5RFWAPk — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 1, 2025

Temperatures boiled over and punches were thrown after the final whistle in the Leagues Cup Final between Seattle and Inter Miami



: @MLS pic.twitter.com/vI3Y3qKpEm — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

