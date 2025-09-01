Месси исчез в финале – Сиэтл уничтожил Интер Майами и выиграл Кубок лиг, Суарес и Бускетс устроили драку (ВИДЕО)
Сиэтл Саундерс одержал победу над Интер Майами (3:0) в финале Кубка лиг. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Кубок Лиг
Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0
Голы: Де Росарио, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89
"В первом тайме я чувствовал страх" – откровенное признание Месси после дубля за Интер Майами
В ночь на 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг, по итогам которого определился обладатель трофея. Лионель Месси, который забивал в 33 финалах подряд на клубном уровне, на этот раз остался без гола – его Интер Майами потерпел сокрушительное поражение от Сиэтла со счетом 0:3.
Сиэтл с первых минут действовал агрессивно и открыл счет на 26-й минуте – Осазе Де Росарио замкнул точный навес Кристиана Ролдана. До перерыва Хесус Феррейра едва не удвоил преимущество, пробив в штангу.
После отдыха наставник Интера Хавьер Маскерано перешел на более атакующую схему, и уже на старте тайма Месси упустил отличный шанс сравнять счет после передачи Луиса Суареса. Однако авантюрные изменения Маскерано дорого стоили – Сиэтл быстро наказал соперника. Сначала Алекс Ролдан реализовал пенальти, а затем Пол Ротрок оформил третий мяч в контратаке.
Матч омрачила драка после финального свистка: Суарес схватил игрока Сиэтла Одеда Варгаса в захват, после чего обе скамейки запасных устроили потасовку, к которой также присоединился Серхио Бускетс. Суарес также был замечен в моменте, когда плюнул в сторону одного из ассистентов тренера Сиэтла. Лишь спустя некоторое время конфликт удалось остановить, после чего состоялась церемония награждения.
Отметим, что триумф сделал тренера Сиэтла Брайана Шмецера первым наставником в истории, который выиграл все главные трофеи североамериканского футбола.
Дубль Месси перевернул игру за 11 минут: Интер Майами в финале Кубка лиг несмотря на сопротивление экс-партнера Малиновского (ВИДЕО)