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"Месси имеет больше "Золотых бутс", чем Ты – обуви", – Барселона остроумно троллит

20:00 54 Читати українською
"Месси имеет больше "Золотых бутс", чем Ты – обуви", – Барселона остроумно троллит
Лионель Месси / Фото skysports

Барселона решила обойтись не только поздравлениями о награждении Лионеля Месси "Золотой бутсой".

16 октября Месси получил очередную индивидуальную награду "Золотая бутса". Эта награда стала аргентинца уже 6-й в карьере.

Месси получил рекордную "Золотую бутсу" из рук своих сыновей

Пресс-служба каталонского клуба решила похвастаться достижением своей звезды и сделала это очень оригинально.

"Коллекция обуви Месси > твоя коллекция", – говорится в twitter Барселоны под соответствующим фото.

Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов также в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. На счету Лео 36 голов в прошлом чемпионате Испании.

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Теги
Барселона Барселона Испания Золотая бутса футбольные курьёзы Лионель Месси Лионель Месси
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