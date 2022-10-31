Аргентинский суперстар Лионель Месси определит свое будущее после чемпионата мира в Катаре.

Интер Майами уверен, что летом удастся подписать Месси, сообщает The Athletic. Переговоры продолжаются годами, но сейчас в клубе Бекхэма приезд Лионеля считается самым реальным.

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Представители Интера многократно встречались с отцом Месси. Американский клуб надеется, что аргентинец подпишет контракт в ближайшие месяцы. Месси примет решение после ЧМ-2022.

Барселона также попытается подписать Месси свободным агентом, добавляет источник. Через полгода у Лео истекает контракт с ПСЖ. Париж заинтересован в продолжении сотрудничества, но на более скромных условиях.

Месси окончательно адаптировался в Париже и демонстрирует роскошную результативность: 12 голов и 13 ассистов в 17 поединках текущего сезона.

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