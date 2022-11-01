В Барселоне осознали, что текущего состава, который есть в распоряжении Хави, все еще недостаточно, чтобы конкурировать на евроарене. Лапорта летом хочет привезти на Камп Ноу еще одно топ-усиление.

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Босс Барсы рассматривает два варианта. Первый – это возвращение Лионеля Месси, ушедшего из клуба свободным агентом в 2021-м. Второй – подписание вингера Манчестер Сити Бернарду Силвы. Барселона может оформить переход только одного из них, сообщает Sport.es.

Правда, даже для этого необходимо выполнить ряд условий. Трио капитанов (Бускетс, Пике, Жорди Альба) должны покинуть клуб, чтобы освободить деньги. Кроме этого, нужно продать кого-нибудь из дорогих игроков (например, Фрэнки де Йонга, который летом отказался перейти в Манчестер Юнайтед).

Напомним, летом состав Барселоны пополнили ряд известных исполнителей – Левандовски, Кунде, Кристенсен, Кессье, Рафинья, Бельерин, Алонсо. Впрочем, это не помогло "сине-гранатовым" выйти из группы Лиги чемпионов – подопечные Хави досрочно потеряли шансы на плей-офф.

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