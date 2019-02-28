toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Месси или Роналду: Шовковский сделал главный выбор современного футбола

20:37 75 Читати українською
Месси или Роналду: Шовковский сделал главный выбор современного футбола
Александр Шовковский / Футбол 24

Экс-голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает в тренерском штабе Андрея Шевченко, назвал главное преимущество Лионеля Месси над Криштиану Роналду.

Кто для меня лучше – Месси или Роналду? Скажу так: Месси – это талант от Бога. Все наслаждаются его игрой.

"Месяц приходил в себя", – Шовковский назвал самые запоминающиеся матчи за Динамо и сборную Украины

Если говорить о Роналду, то у него тоже есть данные, но он больше работал, чтобы их усовершенствовать и стать тем Роналду, которого все мы знаем. Это тоже заслуживает уважения. Я горжусь обоими игроками. Они многого достигли и сделали футбол интересным.

Но мне больше нравится, как ведет себя на поле аргентинец. Его пытаются вывести из равновесия, но ему удается лучше контролировать себя, чем это получается у португальца", – сказал Шовковский для ФФУ.

"Не могу жить без футбола". Правила жизни Александра Шовковского

Теги
Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Александр Шовковский Александр Шовковский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
45
мин
Валенсия
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук