Месси или Роналду: Шовковский сделал главный выбор современного футбола

Экс-голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает в тренерском штабе Андрея Шевченко, назвал главное преимущество Лионеля Месси над Криштиану Роналду.

Кто для меня лучше – Месси или Роналду? Скажу так: Месси – это талант от Бога. Все наслаждаются его игрой.

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Если говорить о Роналду, то у него тоже есть данные, но он больше работал, чтобы их усовершенствовать и стать тем Роналду, которого все мы знаем. Это тоже заслуживает уважения. Я горжусь обоими игроками. Они многого достигли и сделали футбол интересным.

Но мне больше нравится, как ведет себя на поле аргентинец. Его пытаются вывести из равновесия, но ему удается лучше контролировать себя, чем это получается у португальца", – сказал Шовковский для ФФУ.

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