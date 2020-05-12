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Месси или Роналду – Луческу сделал непростой выбор

09:57 90 Читати українською
Месси или Роналду – Луческу сделал непростой выбор
Мирча Луческу / фото из открытых источников

Бывший наставник Шахтера предпочел многолетнего лидера Барселоны в локальном противостоянии легендарных футболистов.

"Месси и Роналду – два уникальных явления в футболе, но для своей команды я скорее выбрал бы Лионеля. Он является не только прирожденным бомбардиром, но и еще настоящим мастером последнего паса.

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Что касается Криштиану, то я считаю его настоящим киллером только в пределах штрафной площадки", – рассказал экс-наставник донецкого Шахтера в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, в своей карьере Луческу тренировал сборную Румынии, Шахтер, Интер, Галатасарай, Зенит и ряд других клубов. Последним местом работы 74-летнего румына была национальная команда Турции, которую он покинул в 2019-м.

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Барселона Барселона Испания Мир Криштиану Роналду Криштиану Роналду Мирча Луческу Мирча Луческу Ювентус Ювентус Италия Лионель Месси Лионель Месси
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