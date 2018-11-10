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Дембеле не сыграет против Бетиса – Вальверде отказался комментировать ситуацию с французом

16:33 77 Читати українською
Дембеле не сыграет против Бетиса – Вальверде отказался комментировать ситуацию с французом
Усман Дембеле / ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси и защитник Самуэль Умтити были включены в заявку на матч 12 тура Ла Лиги против Бетиса, а вот Усман Дембеле пропустит игру.

Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявку на матч 12 тура Ла Лиги против Бетиса.

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Главный тренер "блаугранас" Эрнесто Вальверде включил в список Лионеля Месси и Самюэля Умтити, которые восстановились после травм, но наставник не включил Усмана Дембеле. Вальверде отказался комментировать ситуацию с французом, которого могли наказать за нарушение дисциплины.

"Блаугранас" после 11 туров занимают 1 место в турнирной таблице Ла Лиги и имеют 24 очка.

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Испания12 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Бетис: Воскресенье 11 ноября 2018

Барселона
до матча
22
час
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59
мин
Бетис
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